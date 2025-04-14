Evden ziynet eşyası çalan şüpheli 3 saatte yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir evden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan Yılmaz Sönük (19), polis ekipleri tarafından 3 saat sonra saklandığı evde yakalandı. Çaldığı altınlar tutanakla sahibine teslim edilen Sönük, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden 13 Nisan'da saat 19.00 sıralarında, 400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Yılmaz Sönük olduğunı belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, şüpheli Sönük'ü, aynı mahallede saklandığı evde 3 saat sonra yakaladı. Çaldığı ziynet eşyaları da evde yapılan aramada bulundu. Gözaltına alınan Sönük, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, Nazilli E Tipi Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi. Çalıntı ziynet eşyalar ise tutanakla sahibine teslim edildi.