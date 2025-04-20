Kuşadasıspor düşme potasından kurtulamadı
3'ÜNCÜLig 1'inci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde Play-Off hattındaki Muşspor'a 1-0 yenilerek büyük fırsatı kaçırdı.
3’ÜNCÜLig 1’inci Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde Play-Off hattındaki Muşspor’a 1-0 yenilerek büyük fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla 23 puanda kalan Kuşadasıspor, düşme potasından kurtulamadı. Kuşadasıspor’un ligde kalıp kalmayacağı son haftada netleşecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.