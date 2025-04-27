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        Sokak köpeklerinden kaçmak isterken başını park halindeki otomobile çarptı; o anlar kamerada

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:10
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        Sokak köpeklerinden kaçmak isterken başını park halindeki otomobile çarptı; o anlar kamerada
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen E.Ö. (17), başını park halindeki otomobile çarpıp yaralandı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Kemer Mahallesi 1784. Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen E.Ö.'ye sokak köpekleri saldırdı. Panikle köpeklerden kaçmaya çalışan E.Ö., dengesini kaybedip, başını park halindeki bir otomobile çarptı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan E.Ö. tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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