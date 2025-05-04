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        Aydın'da SİT alanında kaçak kazıya 3 tutuklama

        AYDIN'ın Didim ilçesinde SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:05
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        Aydın'da SİT alanında kaçak kazıya 3 tutuklama
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kaçak tarihi eser kazası yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43), kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 2 dedektör, 3 parça metal çubuk, 1 gece görüşlü pointer, 1 el feneri ve 13 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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