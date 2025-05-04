Aydın'da SİT alanında kaçak kazıya 3 tutuklama

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kaçak tarihi eser kazası yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43), kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 2 dedektör, 3 parça metal çubuk, 1 gece görüşlü pointer, 1 el feneri ve 13 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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