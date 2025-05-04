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        Refüje çarpan motosikletin sürücü öldü; kaza kamerada

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Nuri Kayık (36) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:35
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        Refüje çarpan motosikletin sürücü öldü; kaza kamerada
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Nuri Kayık (36) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Nuri Kayık’ın kontrolünü yitirdiği 09 APZ 046 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Nuri Kayık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleni ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kayık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Nuri Kayık’ın motoruyla viraja girdiği sırada refüje çarparak yola savrulduğu anlar yer alıyor.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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