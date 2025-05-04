Refüje çarpan motosikletin sürücü öldü; kaza kamerada

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Nuri Kayık’ın kontrolünü yitirdiği 09 APZ 046 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Nuri Kayık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleni ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kayık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

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