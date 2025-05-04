Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        İntihar girişiminde bulunan nişanlısına engel olmak isterken kolundan vuruldu

        AYDIN'da, iddiaya göre, intihar girişiminde bulunmak isteyen nişanlısı Adem S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İntihar girişiminde bulunan nişanlısına engel olmak isterken kolundan vuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'da, iddiaya göre, intihar girişiminde bulunmak isteyen nişanlısı Adem S.'ye (44) engel olmak isteyen Bahar Y. (36) tabancanın ateş alması sonucu kolundan yaralandı. Bahar Y., hastaneye kaldırılırken, nişanlısı gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 03.00 sıralarında Orta Mahalle 213’üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem S. ile nişanlısı Bahar Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem S. evdeki tabancasını alıp, intihar girişiminde bulundu. Bahar Y., nişanlısına engel olmak için, elindeki tabancayı almak istedi. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Bahar Y., koluna isabet eden mermiyle yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahar Y. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Adem S.’yi gözaltına aldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!

        Benzer Haberler

        Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi
        Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Refüje çarpan motosikletin sürücü öldü; kaza kamerada
        Refüje çarpan motosikletin sürücü öldü; kaza kamerada
        Aydın'da SİT alanında kaçak kazıya 3 tutuklama
        Aydın'da SİT alanında kaçak kazıya 3 tutuklama
        Nazillispor – Belediye Derincespor: 1-5
        Nazillispor – Belediye Derincespor: 1-5