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        Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde, seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:35
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        Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı
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        AYDIN’ınKuşadası ilçesinde, seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Soğucak Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otele ait 35 KJP 71 plakalı çarşaf yüklü kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonetteki yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kasasındaki çarşaflarda tamamen yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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