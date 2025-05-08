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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        AYDIN'dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:30
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        AYDIN'dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim ve Söke'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 ikamet, 2 iş yeri ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, 145 gram metamfetamin, 6 cep telefonu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği belirlenen 12 bin 500 TL ele geçirildi. Olaya ilişkin B.E.B. (35), B.B. (32), M.C. (35), M.K., Ö.D. ve A.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E.B., B.B. ve M.C. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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