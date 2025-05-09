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        Namaz kıldırdıktan sonra kalp krizi geçiren müezzin defnedildi

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde cemaate öğle namazı kıldırdıktan kalp krizi geçiren müezzin kayyımı Fahrettin Uçar (57), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:25
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        Namaz kıldırdıktan sonra kalp krizi geçiren müezzin defnedildi
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde cemaate öğle namazı kıldırdıktan kalp krizi geçiren müezzin kayyımı Fahrettin Uçar (57), son yolculuğuna uğurlandı.

        Karacaahmet Türbe Camisi'nde görevli olduğu öğrenilen müezzin kayyımı Fahrettin Uçar, öğle namazını kıldırmak için dün Astis Camisi'ne geldi. Cemaate namaz kıldıran Uçar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçar'ın kalp krizi geçirerek ayatını kaybettiği belirlendi. Fahrettin Uçar'ın cenazesi bugün cuma namazına müteakip Tepecik Camisi'nde kılınan namazın ardından Tepecik Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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