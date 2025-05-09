Namaz kıldırdıktan sonra kalp krizi geçiren müezzin defnedildi

Karacaahmet Türbe Camisi'nde görevli olduğu öğrenilen müezzin kayyımı Fahrettin Uçar, öğle namazını kıldırmak için dün Astis Camisi'ne geldi. Cemaate namaz kıldıran Uçar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçar'ın kalp krizi geçirerek ayatını kaybettiği belirlendi. Fahrettin Uçar'ın cenazesi bugün cuma namazına müteakip Tepecik Camisi'nde kılınan namazın ardından Tepecik Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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