Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanlandığı hemşireye gözaltı (2)
NİŞANLISIDA GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.
NİŞANLISIDA GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mert CONA / AYDIN,
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