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        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanlandığı hemşireye gözaltı (2)

        NİŞANLISIDA GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:40
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        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanlandığı hemşireye gözaltı (2)
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        NİŞANLISIDA GÖZALTINA ALINDI

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Mert CONA / AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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