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        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında (2)

        2ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTAydın'da hastalarından 'bıçak parası' adı atında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:22
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        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında (2)
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        2ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

        Aydın'da hastalarından 'bıçak parası' adı atında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. ile sekreteri D.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Prof. Dr. U.G. 'irtikap' suçundan tutuklama talebiyle sekreteri D.K. ile birlikte mahkemeye çıkarıldı. Hakim, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

        Mert CONA/AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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