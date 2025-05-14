Sürücü direksiyon başında rahatsızlandı, otomobil 3 araca çarparak durabildi: 1 yaralı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, seyir halindeki 3 araca çarptı. Kazada rahatsızlanan otomobil sürücüsü Zafer E. (57) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Zafer E., yönetimindeki 09 AKJ 702 plakalı otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerinden ilçe merkezine giderken, direksiyon başında rahatsızlandı. Zafer E.'nin hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip, seyir halinde olan bir kamyonet ve 2 otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Zafer E. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.