Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'dan açıklama

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, yeni sezonda kulübün isminin değişeceğine dair çıkan haberlere açıklık getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'dan açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, yeni sezonda kulübün isminin değişeceğine dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Sezon devam ederken Nazillispor'un adını değiştireceğini bizzat kendi açıklayan Şahin Kaya, sürecin henüz netleşmediğini ve resmi açıklamaların yalnızca kendi ağzından yapılacağını belirtti.

        Kulübün adının Yeni Sökespor olarak değişmesinin henüz söz konusu olmadığını belirten Kaya, "Takımın Söke'ye taşındığı, logosunun değiştiği ve federasyondan onay alındığına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Takımın geleceğiyle ilgili bazı görüşmeler yürütüyorum ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok. Gelişmeler netlik kazandığında, gerekli açıklamayı bizzat ben yapacağım" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı
        Efeler 09 FK'da oyunculardan başkana tepki
        Efeler 09 FK'da oyunculardan başkana tepki
        Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı
        Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı
        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
        Nazillispor'un ismi değişiyor
        Nazillispor'un ismi değişiyor
        Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor (2)
        Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor (2)