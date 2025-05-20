Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın; itfaiyeci babanın nişanlısı hemşire açığa alındı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in olaydan sonra nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın; itfaiyeci babanın nişanlısı hemşire açığa alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin’in olaydan sonra nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T., açığa alındı. F.T., olayla ilgili gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

        Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem'den, Büyükşehir Belediyesine "ulaşım" eleşt...
        AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem'den, Büyükşehir Belediyesine "ulaşım" eleşt...
        Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
        Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
        Aydın jandarmasının araç filosu güçlendi
        Aydın jandarmasının araç filosu güçlendi
        Polis ekibinden Eymen'e doğum günü sürprizi
        Polis ekibinden Eymen'e doğum günü sürprizi
        Aydın'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
        Aydın'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
        Aydın'da "En Büyük Aile Etkinliği" düzenlendi
        Aydın'da "En Büyük Aile Etkinliği" düzenlendi