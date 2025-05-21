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        Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 577 bin TL

        AYDIN'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yetişen ve yörenin en önemli endemik türlerinden biri olan tüylü çan çiçeğini koparmanın cezasının 577 bin 212 TL olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:35
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        Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 577 bin TL
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        AYDIN'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yetişen ve yörenin en önemli endemik türlerinden biri olan tüylü çan çiçeğini koparmanın cezasının 577 bin 212 TL olduğu bildirildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde yetişen tüylü çan çiçeğini yerinde inceledi. Nesli tükenmekte olan çiçeği koparana 577 bin 212 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. Jandarma ekipleri çiçekleri kontrol ederken, bölgedeki vatandaşları da bitkinin korunması ve koparılmaması konusunda broşür dağıtıp, konuyla ilgili bilgilendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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