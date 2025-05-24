Aydın'da toprak kaydı; kepçe operatörü öldü

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak toprak altından çıkarılıp Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, H.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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