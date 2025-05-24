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        Aydın'da toprak kaydı; kepçe operatörü öldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çalışırken kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü Halil Koyuncu (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:15
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        Aydın'da toprak kaydı; kepçe operatörü öldü
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çalışırken kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü Halil Koyuncu (38), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Dalama Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. Kepçe operatörü Halil Koyuncu, H.Y.'ye (34) ait arazide çalışma yaparken toprak kaydı. Koyuncu, toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak toprak altından çıkarılıp Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, H.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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