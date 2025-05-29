Enes, akrabasının manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ölmüş (2)
ŞÜPHELİTUTUKLANDIEfeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı.
ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Öğe, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mert CONA/AYDIN,
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