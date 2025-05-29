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        Enes, akrabasının manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ölmüş (2)

        ŞÜPHELİTUTUKLANDIEfeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:43
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        Enes, akrabasının manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ölmüş (2)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Öğe, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Mert CONA/AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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