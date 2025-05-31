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        Aydın filede Polonyalı Grajber'i aldı

        SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:35
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        Aydın filede Polonyalı Grajber'i aldı
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        SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile anlaşmaya vardı. Son olarak ülkesinde Chemik Police forması giyen 30 yaşındaki milli voleybolcu daha önce Polonya kulüpleri dışında sadece İtalya'da Monviso Volley'de görev yaptı. Polonya Ligi ve Polonya Kupası'nda 4'er kez, Süper Kupa'da ise 3 kez şampiyonluk yaşayan Grajber, ülkesinde "En iyi manşet alan oyuncu" ve "En iyi smaçör" ödüllerinin sahibi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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