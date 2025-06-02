Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Terör örgütü üyesi, kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı

        AYDIN- İzmir Otoyolunda, jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonette 35 kaçak göçmen ile birlikte terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütü üyesi, kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN- İzmir Otoyolunda, jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonette 35 kaçak göçmen ile birlikte terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan V.B. (32), yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Askeri Yasak Bölgelere Girme' ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında başka bir suçtan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen V.B. isimli firari hükümlü de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi transfer etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi transfer etti
        Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Aydın çam fıstığının AB'de tescillenm...
        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Aydın çam fıstığının AB'de tescillenm...
        'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
        'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
        Aydın'da 7 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da 7 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü
        Arama kurtarmadaki 45 yıllık geçmişi Japonya nişanıyla taçlandı
        Arama kurtarmadaki 45 yıllık geçmişi Japonya nişanıyla taçlandı