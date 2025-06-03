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        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 01:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 01:10
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        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

        İlçe merkezindeki sahil şeridinde yürüyüşe çıkanlar, saat 18.00 sıralarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Ekipler bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, bota alıp kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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