Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu

İlçe merkezindeki sahil şeridinde yürüyüşe çıkanlar, saat 18.00 sıralarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Ekipler bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, bota alıp kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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