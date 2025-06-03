Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti

AYDIN'ın Söke ilçesinde direksiyonu başında rahatsızlandığı otomobilinin bir iş yerinin vitrinine çarptığı kazada yaralanan Osman Sarkıdan (40), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Mayıs'ta Aydın Caddesi meydana geldi. Kuşadası’da kasap dükkanı işleten Osman Sarkıdan, 09 AHZ 005 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre aniden rahatsızlandı. Sarkıdan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Sarkıdan ile kaza sırasında kaldırımda bulunan Sabri Seyidoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sarkıdan, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralı Seyidoğlu'nun ise durumunun iyi olduğu bildirildi.