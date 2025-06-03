Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti

        AYDIN'ın Söke ilçesinde direksiyonu başında rahatsızlandığı otomobilinin bir iş yerinin vitrinine çarptığı kazada yaralanan Osman Sarkıdan (40), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Söke ilçesinde direksiyonu başında rahatsızlandığı otomobilinin bir iş yerinin vitrinine çarptığı kazada yaralanan Osman Sarkıdan (40), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 29 Mayıs'ta Aydın Caddesi meydana geldi. Kuşadası’da kasap dükkanı işleten Osman Sarkıdan, 09 AHZ 005 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre aniden rahatsızlandı. Sarkıdan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Sarkıdan ile kaza sırasında kaldırımda bulunan Sabri Seyidoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sarkıdan, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralı Seyidoğlu'nun ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Aydın filesinde Selen imzaladı
        Aydın filesinde Selen imzaladı
        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu
        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu
        Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu
        Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu
        Terör örgütü üyesi, kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı
        Terör örgütü üyesi, kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi transfer etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi transfer etti
        Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı