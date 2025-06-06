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        Aydın'da 48 acemi kasap hastanelik oldu

        AYDIN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 48 kişi hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:55
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        Aydın'da 48 acemi kasap hastanelik oldu
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        AYDIN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 48 kişi hastanelere başvurdu.

        Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu. Kendi imkanlarıyla ya da ambulansla hastaneye kaldırılan 48 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Efeler ilçesinde kurban keserken bıçakla elinden yaralanan Kinyaz Batur, "7'nci kurbanı kestim. 8'inci biraz hızlı oldu. Büyükbaş kesiyordum. Biraz acele ettik. Normalde çok dikkatli bir kasabım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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