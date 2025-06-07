Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nazilli-Aydın kara yolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nde meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 34 FSE 534 plakalı otomobil, A.E. idaresindeki 09 R 9475 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle A.E. yönetimindeki otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüleri A.E ve T.Ö ile T.Ö. yönetimindeki otomobilin içinde yolcu olarak bulunan N.Ö., D.Ö., ve A.Ö yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemince (KGYS) kaydedildi. Görüntülerde, 34 FSE 534 plakalı aracın orta şeritten kavşağa döndüğü esnada sol şeritten giden 09 R 9475 plakalı otomobille çarpıştığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.