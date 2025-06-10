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        Aydın filede Bilge'yi kiraladı

        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen 19 yaşındaki orta oyuncu Bilge Paşa ile el sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:10
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        Aydın filede Bilge'yi kiraladı
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        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen 19 yaşındaki orta oyuncu Bilge Paşa ile el sıkıştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Vakıfbank forması giyen orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda bloklarınla rakiplere duvar olacağın anları dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bilge daha önce Bizimkent SK, VakıfBank II, Yeşilyurt ve Nilüfer Bld. kulüplerinde forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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