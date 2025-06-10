Aydın'da, tarım arazisindeki yangın 1,5 saatte söndürüldü
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı.
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.
Koçarlı'nın kırsal Çulhalar Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan bir tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 3 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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