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        Aydın'da, tarım arazisindeki yangın 1,5 saatte söndürüldü

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 18:24 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:30
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        Aydın'da, tarım arazisindeki yangın 1,5 saatte söndürüldü
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        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Koçarlı'nın kırsal Çulhalar Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan bir tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 3 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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