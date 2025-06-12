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        Aydın'da çöp aracından düşen işçi ağır yaralandı; o anlar kamerada

        AYDIN'ın Çine ilçesinde belediye temizlik işçisi Hasan Dok, hareket eden çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 01:17 Güncelleme: 12.06.2025 - 01:20
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        Aydın'da çöp aracından düşen işçi ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        AYDIN’ın Çine ilçesinde belediye temizlik işçisi Hasan Dok, hareket eden çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralandı. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kahraman Mahallesi’nde meydana geldi. Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, Murat Yüksel’in kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.

        KAMERALARA YANSIDI

        Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönüş yaptığı sırada Hasan Dok’un dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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