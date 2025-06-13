Oğlunu geçen yıl kazada kaybeden baba, ölü bulundu

Kuşadası’ndaki bir kuyumcuda çalışan Murat Özlü, öğle saatlerinde arkadaşlarına Dağ Mahallesi’nde bulunan lojmana gideceğini söyleyip, iş yerinden ayrıldı. İşe geri dönmeyen Özlü’nün cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları lojmana gitti. Lojmanın kapısını açıp, içeriye giren arkadaşları, Murat Özlü’yü hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Murat Özlü’nün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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