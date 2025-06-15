Aydın'da tarım arazisinde yangın (2)
8SAATTE KONTROL ALTINA ALINDISöke ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın 3 uçak, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri ve 3 dozer ile yapılan havadan ve karadan müdahale ile saat 21.
8SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Söke ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın 3 uçak, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri ve 3 dozer ile yapılan havadan ve karadan müdahale ile saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar zeytinlik zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
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