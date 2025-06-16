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        Nazillispor'da yaprak dökümü

        YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazillispor'da belirsizlik sürerken iki oyuncu daha kulüple olan sözleşmelerini feshetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:09
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        Nazillispor'da yaprak dökümü
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        YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazillispor'da belirsizlik sürerken iki oyuncu daha kulüple olan sözleşmelerini feshetti. Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren siyah-beyazlılarda kaleci Mustafa Güngör ve Yakup Emre Bakkal takımdan ayrıldı. İki oyuncu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Nazillispor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kaleci Mustafa geçen sezon 2'nci Lig'de 22 maça çıkarken, Yakup Emre 10 karşılaşmada görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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