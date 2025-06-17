2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcıya 2 yıl 7 ay hapis ve tahliye

AYDIN'ınEfeler ilçesinde Ranuna Havin K.'ye (2) şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı Hatice Kaplan (63) duruşmalardaki 'iyi hali' dikkate alınarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, 22 Nisan'da Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki Melisa Park Sitesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları Ranuna Havin K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı. Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan'ın Ranuna Havin K.'yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kaplan, tutuklandı.

2 SUÇTAN DAVA

Kaplan hakkında 'Eziyet' ve 'Tehdit' suçlarından dava açıldı. Bugün davanın ikinci duruşması, Aydın 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık avukatı Muhammed El, mağdur bebeğin ailesi ile ailenin avukatı Sabri Güleç katıldı. Hatice Kaplan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Kaplan, savunmasında, pişman olduğunu dile getirerek beraatini talep etti. Mahkeme, tarafların avukatlarını dinledi. Savunmanın ardından mahkeme, Kaplan'a 'Eziyet' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kaplan'ın duruşmalardaki 'iyi hali'ni dikkate alan mahkeme, cezayı 2 yıl 7 aya indirdi ardından cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verdi.