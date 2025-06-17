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        2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcıya 2 yıl 7 ay hapis ve tahliye

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde Ranuna Havin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:54
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        2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcıya 2 yıl 7 ay hapis ve tahliye
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde Ranuna Havin K.'ye (2) şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı Hatice Kaplan (63) duruşmalardaki 'iyi hali' dikkate alınarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Olay, 22 Nisan'da Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki Melisa Park Sitesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları Ranuna Havin K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı. Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan'ın Ranuna Havin K.'yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kaplan, tutuklandı.

        2 SUÇTAN DAVA

        Kaplan hakkında 'Eziyet' ve 'Tehdit' suçlarından dava açıldı. Bugün davanın ikinci duruşması, Aydın 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık avukatı Muhammed El, mağdur bebeğin ailesi ile ailenin avukatı Sabri Güleç katıldı. Hatice Kaplan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Kaplan, savunmasında, pişman olduğunu dile getirerek beraatini talep etti. Mahkeme, tarafların avukatlarını dinledi. Savunmanın ardından mahkeme, Kaplan'a 'Eziyet' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kaplan'ın duruşmalardaki 'iyi hali'ni dikkate alan mahkeme, cezayı 2 yıl 7 aya indirdi ardından cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verdi.

        'BU KARARIN ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'

        Kararın ardından açıklama yapan Ranuna Havin K.'nin ailesinin avukatı Sabri Güleç, "Bu ceza, önemli bir karardır. Türkiye için de çocuklara yönelik şiddet konusunda mahkumiyet açısından örnek teşkil edecektir. Bu kararın, çocuklarımızın korunması ve çocuklara yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi açısından emsal olmasını istiyoruz. Ayrıca sanık 60 gün cezaevinde kaldı. Bu süre, benzer eylemlerde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100’üncü maddesi kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanabilirliği açısından da örnek teşkil etmektedir. Bu süreçte bebek Ranuna Havin K.'ye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Mahkeme süreci devam edecek. Bizler bu kararın takipçisi olacağız. Sadece bebek Ranuna Havin K. için değil, onun gibi olan tüm çocuklar için sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Umarız bu son olur. Bebek Ranuna Havin K. hiçbir zaman yalnız değildir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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