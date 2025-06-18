Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'nda kurallara uymayan işletme 3 gün süreyle kapatıldı

        AYDIN Valisi Yakup Canbolat, kentin turistik ilçesi Kuşadası'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan ve uygunsuz eğlence düzenlediği tespit edilen 1 işletmenin 3 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'nda kurallara uymayan işletme 3 gün süreyle kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN Valisi Yakup Canbolat, kentin turistik ilçesi Kuşadası’nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan ve uygunsuz eğlence düzenlediği tespit edilen 1 işletmenin 3 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

        Kuşadası’ndaki bir eğlence mekanında çalışanların, yerli ve yabancı turistlere karşı çıplak dans gösterileri ile rahatsız edici davranışlarda bulundukları videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda işletmede ekipler tarafından denetim yapıldı. Denetimin ardından tutulan tutanak doğrultusunda işletme 3 gün süreyle kapatıldı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak ilgili işletme hakkında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 8’inci maddesi (f) bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir. Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek. İlimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!

        Benzer Haberler

        Aydın'da şiddet gören 'Hayat', Almanya'da yeni yuvasına kavuştu
        Aydın'da şiddet gören 'Hayat', Almanya'da yeni yuvasına kavuştu
        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Aydın'da kötü koku yayılan evden 6 kamyon dolusu çöp çıktı
        Aydın'da kötü koku yayılan evden 6 kamyon dolusu çöp çıktı
        Gelin alma töreninde havaya ateş açan 2 kişi tutuklandı
        Gelin alma töreninde havaya ateş açan 2 kişi tutuklandı
        2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcıya 2 yıl 7 ay hapis ve tahliye
        2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcıya 2 yıl 7 ay hapis ve tahliye