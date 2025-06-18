Aydın'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde çıktı. İhbar üzerine, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanda çıkan yangın üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan yaklaşık 30 dakika boyunca süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının da bulunduğu ormanlık çıkan yangın müdahale ile kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

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