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        Kuşadası'nda denize giren 2 kişi boğuldu

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren Sami Koçu (47) ve Yaşar Eyiol (61), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:30
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        Kuşadası'nda denize giren 2 kişi boğuldu
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren Sami Koçu (47) ve Yaşar Eyiol (61), boğuldu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, öğleden sonra Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Yaşar Eyiol ile Sami Koçu su üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. İhbar üzerine Kadınlar Denizi Plajı'na gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay anı ise plajda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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