Otomobil, araca çarparak takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

AYDIN'ınEfeler ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Serçeköy Mahallesi Denizli-Aydın Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Osman Karakoşlu yönetimindeki 35 BFY 783 plakalı otomobile, Ahmet Baltacı idaresindeki 48 D 3302 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı'nın kullandığı otomobil takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki sürücü Ahmet Baltacı ile Ülker Baltacı, Hilal Çetin ve çocuk Yamaç Asil Çetin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. 1'i çocuk 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.