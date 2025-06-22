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        Otomobil, araca çarparak takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:35
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        Otomobil, araca çarparak takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Serçeköy Mahallesi Denizli-Aydın Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Osman Karakoşlu yönetimindeki 35 BFY 783 plakalı otomobile, Ahmet Baltacı idaresindeki 48 D 3302 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı'nın kullandığı otomobil takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki sürücü Ahmet Baltacı ile Ülker Baltacı, Hilal Çetin ve çocuk Yamaç Asil Çetin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. 1'i çocuk 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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