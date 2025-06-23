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        Kız arkadaşının annesini kolundaki bilezikler için öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşının annesi Semra Kocaman'ı (59) kolundaki bilezikler için bıçaklayarak öldüren Nuri Bozkurt (35), 'Tasarlayarak bir suçun işlenmesini kolaylaştırarak bir kadının ölümüne neden olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Konutta yağma' suçundan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 22:57 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:00
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        Kız arkadaşının annesini kolundaki bilezikler için öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde kız arkadaşının annesi Semra Kocaman’ı (59) kolundaki bilezikler için bıçaklayarak öldüren Nuri Bozkurt (35), ‘Tasarlayarak bir suçun işlenmesini kolaylaştırarak bir kadının ölümüne neden olma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Konutta yağma’ suçundan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki Semra Kocaman'a ait evden, 1 Şubat 2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında bir kişinin bağırarak yardım istediğini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kocaman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Kocaman'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Polis, şüpheli olarak Kocaman'ın eşi M.K., kızı F.K. ve kızının erkek arkadaşı Nuri Bozkurt'u gözaltına aldı.

        Alınan ifade ve araştırmalar sonucunda Kocaman'ın eşi ve kızının olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra eve geldikleri belirlendi. Şüphelilerden Nuri Bozkurt ise ifadesinde suçunu itiraf etti. Bozkurt, Kocaman'ın kolundaki altın bilezikleri almaya çalıştığını, direnince de öldürdüğünü itiraf etti. Bozkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Semra Kocaman’ın eşi M.K. ile kızı F.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

        Nuri Bozkurt hakkında 'kasten öldürme, ‘konutta yağma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘suçun delillerini gizlemek amacıyla öldürme' suçlarından dava açıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı.

        KISKANÇLIK KRİZİ YAŞANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Sanık Nuri Bozkurt’un mahkeme heyetine sunduğu yazılı savunmada, Semra Kocaman ile gizli bir ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Bozkurt, "Semra, kocam Nazilli'ye gidecek deyip eve çağırdı. Birçok kez beraber olduğumuz için yine gittim. Kapıyı çalınca kızı açtı. Kızına ‘evdeki eksiklikleri gidermek için geldim’ dedim. Maktul, kızının evden birazdan çıkacağını ve onla birlikte gidip tekrar gelmemi istedi. Gelen olursa bahane olsun diye matkap kutusu getirmiştim. Nişanlı olduğum için borçlardan ve evden konu açıldı. Kolunda bulunan 20 bilezikten 8 tanesini bana verdi. Bana sunduğu tek şartta ise ‘İstediğin evi tuttuğunda nişanlından ayrıl ve beni kaçır’ dedi. Ben bunu kabul etmeyince kıskançlık krizi yaşandı ve kavga etmeye başladık. ‘Nişanlından ayrılmazsan seni bütün mahalleye rezil ederim’ dedi. Balkona çıkıp sebepsiz yere bağırmaya başladı. Beni rezil etmek istiyordu. İçeri çektim. Ağlamaya başladı. Kendimi ‘öldüreceğim’ diyerek mutfağa gitti. Ben de mutfağa gittim. Bıçağı alıp rastgele sallamaya başladı. Elinden bıçağı almaya çalıştım. 20 saniye boğuştuktan sonra elinden bıçağı aldım ve bıçakladım. Pişmanım" dedi.

        İKİ SUÇTAN CEZA ALDI

        Mahkeme heyeti sanık Nuri Bozkurt hakkında, ‘Tasarlayarak bir suçun işlenmesini kolaylaştırarak bir kadının ölümüne neden olma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Konutta yağma’ suçundan ise 14 yıl hapis cezasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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