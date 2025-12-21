Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        "Kuşçu çaycı"nın posta güvercinleri 5 yılda 25 kupa kazandırdı

        MUSTAFA ÇELİK - Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Kuşçu çaycı" olarak bilinen İsmail Demirkol, yetiştirdiği posta güvercinleriyle 5 yılda 25 kupa kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:05
        "Kuşçu çaycı"nın posta güvercinleri 5 yılda 25 kupa kazandırdı
        İlçe merkezinde çay ocağı işleten 47 yaşındaki Demirkol'un iş yerine girenleri onlarca kupa karşılıyor.

        Kupalar, Demirkol'un çocukluğundan beri beslediği posta güvercinlerinin hikayesini barındırıyor.

        Demirkol, 11 yaşındayken amcasından görüp ilgi duymaya başladığı posta güvercinlerini yetiştirmeye başladı. İlkokulu bitirdikten sonra iş hayatına atılan Demirkol, bir yandan çay ocağına giderken diğer yandan da evinin çatısında güvercinleri yetiştirdi.

        Demirkol'un güvercin tutkusu, evlendikten ve 2 çocuk sahibi olduktan sonra da bitmedi.

        Hobisini profesyonelliğe dönüştüren Demirkol, 5 yıl önce posta güvercini yarışmalarına katılmaya başladı. Çevresinde "Kuşçu çaycı" olarak tanınan 70 kuş sahibi Demirkol, katıldığı ulusal yarışmalarda 25 kupaya ulaştı.

        Demirkol, kupalarını 25 yıldır işlettiği 10 metrekarelik çay ocağında sergiliyor.

        - Çay ocağındaki işinin ardından kuş mesaisi başlıyor

        Çay ocağındaki mesaisinden sonra evinin üst katında baktığı ve çocuğu gibi sevdiği kuşlarının yanına giden Demirkol, düzenli aralıklarla uçurarak onlara antrenman yaptırıyor.

        Kuşlarını bu şekilde yarışmalara hazırlayan Demirkol'un De Klak ve Dragon türleri başta olmak üzere 5 türde güvercinleri bulunuyor.

        Demirkol, kuşlara taktığı çipler sayesinde havada ne kadar süre kaldığını ve kaç kilometre kanat çırptıktan sonra döndüğünü takip ediyor.

        - "Hayatıma huzur katıyor"

        İsmail Demirkol, AA muhabirine, kuşlarının tanesinin fiyatının 50 bin lirayı bulduğunu belirterek, bu sevginin maddiyatla ölçülemeyeceğini söyledi.

        Mesai bitimi eve gider gitmez çatıda beslediği kuşlarına koştuğunu anlatan Demirkol, "Akşama kadar iş yerinde emek veriyoruz. Akşamları da kuşlarımın yanında yemleme yaptığım zaman mutluluktan uçuyorum. Bu çocukluğumun sevgisi." dedi.

        Demirkol, yarışmalarda kuşların çipler sayesinde ölçülen uçuş mesafesinin değerlendirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

        "En gurur duyduğum an, Sivas'tan salınan iki güvercinim 8 saat 25 dakikalık uçuşun ardından aynı saniyede yuvalarına dönmüştü. Burada Türkiye üçüncüsü olmuştum. O iki kuşun yan yana inişini görmem, hayatımın en büyük anılarından biridir. Onların sevgisi benim hayatıma huzur katıyor. Bu iş para işi değil. Kuşçuluk bambaşka bir dünya. Onlarla yaşamak insanı hem dinlendiriyor hem de hayata bağlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

