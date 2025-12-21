ADÜ öğrencilerince Zeytin Öğrenci Çalıştayı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri tarafından Zeytin Öğrenci Çalıştayı gerçekleştirildi.

ADÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin organizasyonuyla düzenlenen çalıştay, çevrimiçi ortamda yapıldı.

Çalıştayda, alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, sosyal medya içerik üreticileri, üreticiler, zeytinyağı makinesi tasarımcıları, şefler ve zeytinyağı tadımcıları bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada, altı oturum halinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalıştayda, zeytin yetiştiriciliği ve sürdürülebilirlik, zeytinyağında kalite ve tağşiş, zeytinyağı üretim teknolojisi ve yan ürünler, zeytinyağı ve beslenme, zeytin ve kültür ve zeytinde yenilikçi yaklaşımlar başlıkları ele alındığı belirtildi.