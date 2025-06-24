Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

        AYDIN'ınKoçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN’ınKoçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bıyıklı, Esentepe ve Tekeli mahallelerinde ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 51 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, İ.Y., V.A. ve M.A., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?

        Benzer Haberler

        Aydın'da panelvan ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da panelvan ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı; 4 yaralı
        Aydın'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı; 4 yaralı
        Kız arkadaşının annesini kolundaki bilezikler için öldüren şüpheliye ağırla...
        Kız arkadaşının annesini kolundaki bilezikler için öldüren şüpheliye ağırla...
        Aydın'da sazlık ve otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
        Aydın'da sazlık ve otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
        Aydın'da makilik yangını (4)
        Aydın'da makilik yangını (4)
        Aydın'ın 3 ilçesinde makilik ve ziraat alanlarında çıkan yangınlar kontrol...
        Aydın'ın 3 ilçesinde makilik ve ziraat alanlarında çıkan yangınlar kontrol...