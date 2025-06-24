Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bıyıklı, Esentepe ve Tekeli mahallelerinde ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 51 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, İ.Y., V.A. ve M.A., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

AYDIN’ınKoçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.