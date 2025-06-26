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        Kuşadası'nda plajlar doldu; sokaklar ve meydanlar boş kaldı

        AYDIN'ın turizm merkezi Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu, sıcak nedeniyle cadde, sokak ve meydanların ise boş kaldığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:39
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        Kuşadası'nda plajlar doldu; sokaklar ve meydanlar boş kaldı
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        AYDIN'ın turizm merkezi Kuşadası’nda yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu, sıcak nedeniyle cadde, sokak ve meydanların ise boş kaldığı görüldü.

        Kuşadası'nda, 38 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, deniz kıyısına gitti. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler, ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ve Kuştur Halk Plajı oldu. Sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi, bazı tatilciler ise su sporları ile denizin keyfini çıkardı.

        Aşırı sıcak hava nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı ilçede, günlük işleri için dışarı çıkanların ise serinlemek ve dinlenmek için ağaç gölgelerinin altında oturdukları görüldü. Kuşadası’nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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