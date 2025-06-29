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        Aydın Bozdoğan'da maki yangını (3)

        9SAAT SONRA KONTROL ALTINDAAydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 06:29 Güncelleme: 29.06.2025 - 06:35
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        Aydın Bozdoğan'da maki yangını (3)
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        9SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik müdahalesinden sonra saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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