Aydın Bozdoğan'da maki yangını (3)
9SAAT SONRA KONTROL ALTINDAAydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.
9SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik müdahalesinden sonra saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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