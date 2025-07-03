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        Aydın'da tarım arazisinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:05
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        Aydın'da tarım arazisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangınına 1 söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye müdahale etti. Alevler, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 20 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Ayrıca, Orman İşletme Müdürlüğü işçisi Muhlis Efe Yıldırım, yangına müdahale ederken dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhlis Efe Yıldırım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne kaldırıldı. Yıldırım’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Mert CONA/AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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