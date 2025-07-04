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        Seyir halihdeki kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:40 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:45
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        Seyir halihdeki kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde, seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç nedeniyle cadde yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Kemer Mahallesi Zeytinlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Batman’dan ev taşımak için Aydın’a gelen Azad Demir’in idaresindeki 72 AAN 485 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken çam ağacı devrildi. Sürücü ve yolcu konumunda bulunan A.S. olayda yara almazken, araçta maddi hasar oluştu. Olayı gazetecilere anlatan sürücü Azad Demir, şehirlerarası nakliyat işi yaptıklarını ve Batman’dan Aydın’a ev taşımak için geldiklerini söyledi. Demir, “Yoldan aşağıya doğru yavaş yavaş iniyordum. Ağaç arabanın üst köşesine çarparak üzerimize doğru düştü. Cam, ayna ve far zarar gördü. Şu an nasıl yapacağımızı bizde bilmiyoruz” dedi.

        Devrilen ağaç nedeniyle cadde yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Ağacın kaldırılmasıyla birlikte caddede trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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