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        Kuşadası'nda otomobil karşı yöne geçip araçlara çarptı; 5 yaralı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde freninin tutmadığı öne sürülen otomobilin karşı yöne geçip araçlar ile aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:41 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:45
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        Kuşadası'nda otomobil karşı yöne geçip araçlara çarptı; 5 yaralı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde freninin tutmadığı öne sürülen otomobilin karşı yöne geçip araçlar ile aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Sabri Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Freninin tutmadığı öne sürülen Seyit Ü. yönetimindeki 06 PUH 40 plakalı araç, karşı yöne geçip, önce seyir halindeki araçlara, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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