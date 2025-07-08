Kuşadası'nda otomobil karşı yöne geçip araçlara çarptı; 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sabri Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Freninin tutmadığı öne sürülen Seyit Ü. yönetimindeki 06 PUH 40 plakalı araç, karşı yöne geçip, önce seyir halindeki araçlara, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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