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        Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü

        AYDIN'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:45
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        Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın İstikametinden Söke yönüne giden Hüseyin Doğan Tufan idaresindeki 10 EZ 776 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Hüseyin Doğan Tufan ve yolcu konumunda bulunan Doğuhan Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen 2 kişi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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