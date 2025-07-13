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        Eşini bıçakla yaralayan kadın, serbest bırakıldı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, düştüğünü söylediği eşi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:35
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        Eşini bıçakla yaralayan kadın, serbest bırakıldı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, düştüğünü söylediği eşi G.A.'yı tartışma sırasında bıçakla yaraladığı ortaya çıkan ve gözaltına alınan A.A. isimli kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ata Mahallesi’nde 718’inci Sokak'ta Melissa Park Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli kadın ile G.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine ambulans da sevk edildi. A.A. ve kız kardeşi ile eniştesi polis ve sağlık ekiplerine G.A.'nın düşüp, başından yaralandığını söyledi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan G.A.'nın 3 kez bıçaklandığı ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine polis şüpheli olarak A.A.'yı gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. G.A. eşinden şikayetçi olmazken, A.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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