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        Nazillispor'dan gençlik operasyonu

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesinde gençleşme operasyonuna gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:53
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        Nazillispor'dan gençlik operasyonu
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesinde gençleşme operasyonuna gitti. TFF'nin yaş sınırlaması nedeniyle 25 yaş altı 8 potansiyelli ismi kadrosuna katan Nazillispor yönetimi, dinamik ve rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor. Nazillispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar 23 Elazığ FK'dan 18 yaşındaki genç sol bek Yağız Efe Kaya, Artvin Hopaspor'dan 21 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu, Sheffield Wednesday'in altyapısında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Rüzgar Roni Bedir, Beyoğlu Yeni Çarşı'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Yazıcı, 20 yaşındaki genç golcü Muhammed Sait Sipahiler, 24 Erzincanspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kutsuay Emir Türen, BAL ekibi Kumluca Belediyespor'dan 24 yaşındaki sağ bek Abdülmelik Hanalp ve Keçiören Belediyesi Bağlumspor'dan 18 yaşındaki genç stoper Taha Barış Aldemir'i renklerine bağladı. Öte yandan Nazillispor, geçen sezon formasını terleten 23 yaşındaki stoper Mücahit Kaya ile yeniden anlaşma sağladı.

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