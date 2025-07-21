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        Aydın'da cip şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 3 yaralı

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:57
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        Aydın'da cip şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 3 yaralı
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Birisi çocuk 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z. (50), kullandığı 09 ALI 068 plakalı cipin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran cipin sürücüsü M.Z. ile N.S. (60) ve E.Z. (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S. ile E.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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