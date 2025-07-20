Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Didim'de caretta carettalar son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor

        AYDIN'ın Didim ilçesinde 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağaları, son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didim'de caretta carettalar son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Didim ilçesinde 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağaları, son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), sahil kenarlarında yoğun ışık kirliliği olduğuna dikkati çekip, "Bu durum yumurtalardan çıkacak yavruları da etkileyeceğinden, çıkışa yakın günlerde yuva gönüllüleriyle birlikte çıkan yavruların kanal sistemiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacaktır" dedi.

        Türkiye'de yuvalama alanları dışında kalan Aydın'da, Didim kumsallarına çıkan caretta carettalar son yumurtalarını bırakmaya başladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, önceki gece Didim Parlamenterler Sitesi kumsalına çıkan bir caretta carettanın, yuva yeri belirlemek için 4 alanı kazmaya çalışsa da kumun altının sert ve taşlık olması nedeniyle başarılı olamadığını ve başka yer aramak için denize döndüğünü söyledi. Yine aynı gece sahil sitelerinde deniz kıyısında oturan kadınların, denizden bir caretta carettanın kumsala çıkarak kazmaya başladığını haber verdiğini aktaran Sürücü, "Kaplumbağanın yuva yeri olarak seçtiği alanda çok yoğun bir ışık kirliliği vardı. Buna rağmen ışıklar altında yuvasını kazarak yumurtalarını bıraktı. Yuvayı kapattıktan sonra denize gitmek yerine, ışıkların yoğun olduğu sitelere doğru hareket etti. Daha sonra yönlendirmemizle birlikte denize yöneldi ve sulara dalarak kaybolup gitti" dedi.

        'YOĞUN BİR IŞIK KİRLİLİĞİ VAR'

        Sürücü, şöyle devam etti:

        "Sahil kenarlarında bulunan kumsallarda kilometrelerce konutlar ve işletmeler bulunmaktadır. Deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı alanlardaki yürüyüş yollarında bulunan sokak lambalarını, yavru çıkış zamanlarında kapattırmamıza rağmen yoğun bir ışık kirliliği bulunmaktadır. Bu durum yumurtalardan çıkacak yavruları da etkileyeceğinden, çıkışa yakın günlerde yuva gönüllüleriyle birlikte çıkan yavruların kanal sistemiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacaktır. Bölgemizde yuva sayısı az olmasına rağmen, 20 kilometrelik sahil boyunca binlerce insan deniz kaplumbağaları hakkında bilgi alıyor, duyarlılık ve farkındalık oluşuyor."

        Sahil bölgelerinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların deniz kaplumbağalarına ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Sürücü, "Yuva alanına birçok kişi ziyaret ediyor. Bugün de Çek Cumhuriyeti vatandaşları carettanın yumurtalarını bıraktığını öğrenince çok sevindiler. Denizde maskeyle yüzerken bir caretta caretta gördüklerini ve videoya aldıklarını belirttiler. Videoyu izlediğimizde kendilerine bunun 'chelonia mydas' yani yeşil deniz kaplumbağası olduğunu, caretta carettayla arasındaki farkları anlattık. Tatilleri kısa olduğundan yavruların çıkışını göremeyeceklerini, denizin çok güzel olduğunu, kaplumbağayla birlikte yüzmekten de çok mutlu olduklarını belirtiler" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Aydın'da sıcak hava bunaltıyor
        Aydın'da sıcak hava bunaltıyor
        Nazilli'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
        Nazilli'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
        11 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 33 tutuklama
        11 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 33 tutuklama
        Nazillispor'dan gençlik operasyonu
        Nazillispor'dan gençlik operasyonu
        Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
        Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı