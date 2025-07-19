11 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 33 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesi merkezli 11 ilde sosyal medyadan 'yüksek kazanç' vaadiyle 235 kişiyi dolandırdıkları belirtilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 Temmuz'da Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli olmak üzere Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi ve toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sponsorlu cazip reklamlar kullanarak 'yüksek kazanç' vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla dolandırıp, yüklü miktarda vurgun yaptıkları belirlendi. Şüpheliler tarafından kurulduğu belirlenen 15 paravan şirkete el konulurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüpheli işlem hacminin 2 milyar 582 milyon 605 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelilerin 11 ilde toplam 235 kişiyi dolandırdıkları saptandı.