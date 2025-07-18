Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve 2 milyar 582 milyon liralık kazanç sağladığı öğrenilmişti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımladığı sponsorlu reklamlarla "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatmış, Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de belirlenen adreslerde 38 şüpheli yakalamıştı.

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